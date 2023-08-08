Что нужно сделать с баклажанами, чтобы они не впитывали масло — кулинарный лайфхак

Чтобы пожарить баклажаны или кабачки, обычно уходит огромное количество растительного масла. Дело в том, что эти овощи, словно губка, впитывают в себя весь жир.

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Блюдо в итоге получается не очень вкусным и безумно калорийным. Но есть простой способ существенно сократить расход масла. Опытные кулинары советуют использовать трюк с мукой и куриным яйцом.

Все просто. Взбейте яйцо в отдельной миске. Нарежьте овощи тонкими ломтиками. Посолите и поперчите. Затем обваляйте их в муке, окуните в яйцо и отправьте на сковородку.

Вы будете в полном восторге, на килограмм баклажанов уйдет буквально 3–4 ложки растительного масла.

Источник: издание belnovosti.by.