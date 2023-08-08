Что нужно сделать с вишней после сбора урожая, чтобы было много ягод в будущем году

Чтобы получить хороший урожай ягоды в будущем году, нужно подготовить дерево в длительной зимовке. Работу следует начать уже в августе.

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В первую очередь удалите сорняки в приствольном круге. Взрыхлите грунт на глубину 15 см и положите слой мульчи.

Затем проведите избирательную обрезку веток. Эта процедура необходима для всех деревьев старше трех лет.

После этого можно перейти к внесению удобрений. Садоводы рекомендуют провести внекорневую подкормку раствором золы. Если золы нет под рукой, ее можно заменить суперфосфатом.

И, конечно, не забывайте о влагозарядном поливе. Его следует провести в ноябре. Когда температура воздуха станет ниже 3 °C.

Источник: издание belnovosti.by.