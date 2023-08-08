Всегда внимательно следите за температурой: в какой воде на самом деле нужно стирать вещи

На стирке в машинке-автомате тоже можно сэкономить. Особенно если знать, при какой оптимальной температуре нужно стирать вещи.
На самом деле, слишком горячая вода, из-за которой увеличивается расход электроэнергии, нужна в довольно редких случаях. При температуре от 60 до 90 градусов нужно стирать полотенца и вещи младенцев.
Для остальных же вещей вполне достаточно температуры в 30–40 градусов.
Стиральные порошки и гели отлично все отстирывают и при невысоких температурах.
По материалам guru.wildberries.ru