Всегда внимательно следите за температурой: в какой воде на самом деле нужно стирать вещи

На стирке в машинке-автомате тоже можно сэкономить. Особенно если знать, при какой оптимальной температуре нужно стирать вещи.

На самом деле, слишком горячая вода, из-за которой увеличивается расход электроэнергии, нужна в довольно редких случаях. При температуре от 60 до 90 градусов нужно стирать полотенца и вещи младенцев.

Для остальных же вещей вполне достаточно температуры в 30–40 градусов.

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