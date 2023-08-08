Все мчат в обменники, время избавляться от доллара! Стало известно самое важное об американской валюте

Курс доллара сейчас такой, что те, кто покупал американскую валюту с целью заработать, сейчас мчат в обменники. Поскольку эти августовские дни — хорошее время, чтобы обменять доллары на рубли.

Самое важное об американской валюте стало известно сегодня, 8 августа. Доллар на торгах вновь вырос. К закрытию биржи «американец» подорожал на 1,83 рубля, до 97,1 рубля. Курс юаня подрос на 18 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 106,46 рубля.

Таким образом, доллар показал самую большую динамику.

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