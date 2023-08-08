Уход за свеклой в августе: исключите эти подкормки и пересмотрите режим полива

В августе свекла по-прежнему нуждается в вашей заботе. Чтобы получить отменный урожай корнеплодов, нужно внести несколько подкормок.

Во-первых, растения необходимо обеспечить калием и фосфором. Для этого отлично подойдет раствор монофосфата калия.

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Растворите 10 граммов препарата в стандартном ведре воды и используйте этот состав для полива растений.

Во-вторых, необходимо провести подкормку по листу. Для этого можно использовать любое комплексное удобрение из садового магазина.

А вот органика в августе под запретом. Азотные и дрожжевые подкормки следует приберечь до следующего года.

Количество поливов тоже играет большую роль. Начиная с середины месяца, количество воды нужно свести к минимуму. Грядки следует увлажнять только при пересыхании грунта.

Источник: издание belnovosti.by.