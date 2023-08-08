Агроном посоветовала посыпать этим почву вокруг кустов: помидоры выросли крупнее в разы — никакой химии

То, какими вырастут помидоры, во многом зависит от кислотности почвы. Если она слишком кислая, получить хороший урожай не удастся. Томаты будут мелкими и не очень вкусными.

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как справиться с этой проблемой и сделать так, чтобы помидоры стали крупнее в разы.

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