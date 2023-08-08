Агроном посоветовала посыпать этим почву вокруг кустов: помидоры выросли крупнее в разы — никакой химии

Спелые помидоры. Фото: Global Look Press

Натуральное средство, которое поможет получить хороший урожай помидоров, есть на каждой кухне.

То, какими вырастут помидоры, во многом зависит от кислотности почвы. Если она слишком кислая, получить хороший урожай не удастся. Томаты будут мелкими и не очень вкусными.

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как справиться с этой проблемой и сделать так, чтобы помидоры стали крупнее в разы.

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Снизит кислотность простое натуральное средство, которое есть на каждой кухне. Это - пищевая сода.

Содой нужно просто посыпать почву вокруг кустов с томатами, и вы удивитесь, какими крупными они начнут расти после этой манипуляции.

По материалам belnovosti.by

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