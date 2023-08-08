Агроном посоветовала посыпать этим почву вокруг кустов: помидоры выросли крупнее в разы — никакой химии

То, какими вырастут помидоры, во многом зависит от кислотности почвы. Если она слишком кислая, получить хороший урожай не удастся. Томаты будут мелкими и не очень вкусными.
Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как справиться с этой проблемой и сделать так, чтобы помидоры стали крупнее в разы.
Снизит кислотность простое натуральное средство, которое есть на каждой кухне. Это - пищевая сода.
Содой нужно просто посыпать почву вокруг кустов с томатами, и вы удивитесь, какими крупными они начнут расти после этой манипуляции.
По материалам belnovosti.by