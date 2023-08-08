Готовим розы к новому сезону: внесите эти подкормки в августе, иначе крупных цветов не видать

Чтобы розовый куст порадовал вас крупными бутонами в новом сезоне, нужно позаботиться о нем уже сейчас.

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В первой половине августа розы нуждаются в органике. В качестве удобрения можно использовать компост, навоз и торф.

А во второй половине месяца растениям нужны минеральные удобрения.

Чтобы восполнить дефицит фосфора и калия, нужно взять 10 литров воды и 40 граммов суперфосфата.

Готовое средство следует вносить методом полива. Расход подкормки: 4 литра на куст.

Источник: издание belnovosti.by