Просить соседей больше не нужно: как устроить полив цветов в горшках на время отпуска

Чтобы не просить соседей поливать цветы, когда вы уедете в отпуск на несколько дней, попробуйте воспользоваться нашим лайфхаком.
Возьмите пустую пластиковую бутылку и просверлите в ее верхней части несколько отверстий швейной иглой или шилом.
Перед отъездом из дома хорошо полейте цветы. Затем налейте в бутылку воду и быстрым движением переверните ее, прикопав отверстия грунтом.
Вода будет понемногу просачиваться в землю, увлажняя и питая ее, но не подмоет корни. Этот метод хорош для маленьких и средних горшков.
Если же речь об огромных кашло, бутылку нужно будет взять побольше.
По материалам novochag.ru