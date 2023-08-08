Просить соседей больше не нужно: как устроить полив цветов в горшках на время отпуска

Чтобы не просить соседей поливать цветы, когда вы уедете в отпуск на несколько дней, попробуйте воспользоваться нашим лайфхаком.

Возьмите пустую пластиковую бутылку и просверлите в ее верхней части несколько отверстий швейной иглой или шилом.

Перед отъездом из дома хорошо полейте цветы. Затем налейте в бутылку воду и быстрым движением переверните ее, прикопав отверстия грунтом.

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