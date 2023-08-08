Смешайте с лимонным соком и нанесите на подмышки: натуральное средство против запаха пота — вместо дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает натуральные средства против запаха пота.

Проблема уничтожения неприятного запаха пота от тела становится особенно актуальной в летнюю жару.

Если вы не сторонник использования дезодорантов, попробуйте натуральное средство, приготовленное на основе кукурузного крахмала и лимонного сока. Первый подсушивает кожу и поглощает запахи, второй придает приятный аромат телу.

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Добавьте в кукурузный крахмал несколько капель лимонного сока и полученную пасту нанесите на подмышки. Через 10 минут смывайте и благоухайте.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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