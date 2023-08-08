Как просушить стиралку после цикла: закройте дверцу, потяните на себя лоток

Чтобы в стиральной машине не появилась плесень, ее необходимо сушить после каждого цикла. Поэтому многие хозяйки держат дверцу техники открытой.

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Конечно, это поможет быстро избавиться от лишней влаги. Вот только крепления люка со временем начнут провисать.

Что же делать? Ответ очевиден. Если хотите избежать проблем в будущем, дверцу техники следует держать в закрытом состоянии. А чтобы просушить детали машины, достаточно выдвинуть лоток для порошка.

Кроме этого, рекомендуется протирать барабан и резинки после каждой стирки. Если соблюдать это правило, техника будет работать на протяжение многих лет.

Источник: издание belnovosti.by.