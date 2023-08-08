«Заготовьте соли, спичек»: слепой провидец Николай Тарасенко предрек тяжелые времена

В последние годы на земле происходит много перемен и событий, которые пугают. Сначала была пандемия, потом санкции, изменения в экономике и закрытие неба над Европой. Но многие уверены, что дальше будет еще больше событий. Слепой провидец Николай Тарасенко заявил, что человечество ждут глобальные изменения. Он пророчит населению планеты масштабные беды.
По словам провидца, на фоне того, что ждет людей, нынешнее колебание курса доллара или рост цен на энергоресурсы будут казаться ерундой. Дед Николай поделился своим пророчеством в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».
«Где-то затопит, где-то сгорит. К сожалению, нас тоже зацепит эта волна. Лаборатории, которые есть на территории всего бывшего Советского Союза, изобретают бактерии, которые будут нас потом убивать», — заявил ясновидящий.
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Также прорицатель отметил, ценные бумаги станут пустым место и их придется выбросить, а также грядет невиданный дефицит жизненно важных ресурсов.
«Огородик посадите, соли заготовьте, спичек. Времена будут очень тяжелые», — резюмировал старец.