Полейте огурцы этим составом до 15 августа: растения тут же взбодрятся и продолжат плодоношение

В августе огурцы начинают намекать на то, что им пора на покой. Листья желтеют, новых цветков и завязей почти нет.

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Но прощаться еще слишком рано. Опытные дачники точно знают, что период плодоношения культуры можно продлить до середины осени.

Чтобы взбодрить чахлые огурцы, нужно подкормить их особым составом. Рецепт простой: растворите одну столовую ложку аммофоса в десяти литрах отстоявшейся воды.

Готовое средство следует использовать для полива под корень. Расход удобрения: два литра на одно растение.

Эффект от подкормки будет заметен в тот же день. Достаточно всего одной процедуры, чтобы огурцы продолжили радовать вас хрустящим урожаем.

Источник: издание belnovosti.by