Теперь опоздали — сэкономить не получится: резко с 8 августа подскочили ставки на ипотеку в России

Теперь самым выгодным вариантом на вторичном рынке — 11,7%, а если брать квартиру в новостройке то ставка будет — 11,4%.

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«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», — пояснили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что ставки по программам с господдержкой не переписывали.