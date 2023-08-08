Как нужно хранить арбуз, чтобы он долежал до Нового года: будет свежим, словно только с грядки

Для начала следует найти подходящий плод. Мелкие арбузы лучше не брать, рассматривайте экземпляры от четырех килограммов. Плодоножка должна быть сухая, а кожура глянцевая, с четким рисунком.

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Чтобы гигантская ягодка долежала до Нового года, нужно найти деревянный ящик и наполнить его сухим песком, примерно до середины. Далее следует положить в этот ящик арбуз хвостиком вниз и засыпать полосатый плод оставшимся песком.

Хранить ящик с арбузом нужно в темном, хорошо проветриваемом месте. При температуре воздуха от 5 до 8 °C. Влажность должна быть в пределах 60–80%.

Источник: edule4ka.ru.