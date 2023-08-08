Смочили ватный диск и протерли подмышки: избавляемся от запаха пота в жару без дезодоранта — абсолютно натуральное средство

Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться достижениями косметической промышленности для решения деликатной проблемы, наши лайфхаки вам пригодятся.

В жару тоже можно обойтись без дезодоранта и антиперспиранта. Уничтожить запах пота поможет средство, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки. Оно натуральное и есть практически на каждой кухне.

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