Смочили ватный диск и протерли подмышки: избавляемся от запаха пота в жару без дезодоранта — абсолютно натуральное средство

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта даже летом.

Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться достижениями косметической промышленности для решения деликатной проблемы, наши лайфхаки вам пригодятся.

В жару тоже можно обойтись без дезодоранта и антиперспиранта. Уничтожить запах пота поможет средство, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки. Оно натуральное и есть практически на каждой кухне.

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Речь о яблочном уксусе. Он обладает антисептическими свойствами и уничтожает бактерии, которые и являются источником неприятного запаха пота от тела.

Нужно просто смочить в уксусе ватный диск и протереть подмышки. Если кожа нежная и чувствительная, смешайте уксус с водой и также обработайте подмышечные впадины.

Средство хорошо применять на ночь, а утром принять душ с антибактериальным мылом.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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