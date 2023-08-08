Смочили ватный диск и протерли подмышки: избавляемся от запаха пота в жару без дезодоранта — абсолютно натуральное средство

Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться достижениями косметической промышленности для решения деликатной проблемы, наши лайфхаки вам пригодятся.
В жару тоже можно обойтись без дезодоранта и антиперспиранта. Уничтожить запах пота поможет средство, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки. Оно натуральное и есть практически на каждой кухне.
Речь о яблочном уксусе. Он обладает антисептическими свойствами и уничтожает бактерии, которые и являются источником неприятного запаха пота от тела.
Нужно просто смочить в уксусе ватный диск и протереть подмышки. Если кожа нежная и чувствительная, смешайте уксус с водой и также обработайте подмышечные впадины.
Средство хорошо применять на ночь, а утром принять душ с антибактериальным мылом.
По материалам apteka24-podolsk.ru