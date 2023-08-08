Как избавить кухонные тряпки и полотенца от неприятного запаха: поможет трюк с микроволновкой

Тряпки и полотенца, которыми хозяйки пользуются на кухне, очень быстро пропитываются неприятным запахом. Вывести его очень сложно. Не всякий порошок справится.

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Если тряпки продолжают вонять даже после стирки, сложите их по полиэтиленовый мешок и поместите в микроволновку. Запустите печь в режиме разогрева и подождите ровно две минуты.

Когда время пройдет, извлеките полотенца из пакета и наслаждайтесь безупречным запахом кухонного текстиля.

Источник: издание belnovosti.by.