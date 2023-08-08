Вот какие цифры на самом деле станут реальностью: назван курс доллара на декабрь 2023 года — неожиданный разворот

Рубль во вторник, 8 августа, вновь начал проседать по отношению к основным торгуемым валютам — евро, доллару и юаню.
На Московской валютной бирже курс доллара по состоянию на 16:08 московского времени рос на 1,7 рубля – до 96,98 рубля, евро – на 95 копеек, до 106,25 рубля, юаня – на 14 копеек, до 13,38 рубля.
Аналитики считают, что в августе рубль еще будет снижаться. А вот существенно укрепиться может начиная с конца сентября и по декабрь. В конце года мы и вовсе увидим неожиданный разворот. Реальностью станут на самом деле цифры, о которых мы уже давно забыли думать.
«При прочих равных, вероятно, на конец года мы увидим 75-85 рублей за доллар. Но в августе «американец» может сходить и выше текущих уровней», – считает Александр Джиоев из УК «Альфа-Капитал».
По материалам 1prime.ru