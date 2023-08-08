Стерилизуем крышки без нагревания: этот хитрый способ подходит для изделий из любых материалов

Чтобы закрутки на зиму хранились как можно дольше, нужно ответственно подойти к вопросу стерилизации крышек. Наши бабушки и прабабушки обходились кипячением. А современные хозяйки придумали более простой, но не менее эффективный способ.

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Нагревать изделия больше ни к чему. Оказывается, крышки можно сделать стерильными с помощью марганцовки. Этот способ хорош тем, что подходит для изделий из любого материала.

Все проще простого. Растворите несколько кристалликов перманганата калия в литре кипяченой воды: должна получиться жидкость яркого цвета. Поместите в этот состав крышки и подождите не менее 20 минут.

По прошествии времени извлеките крышки с помощью щипцов, обсушите их на чистом полотенце и используйте по назначению.

Источник: osnmedia.ru