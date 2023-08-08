Опрыскайте кабачки этим составом в августе: сразу начнут плодоносить по второму кругу

Сезон кабачков в самом разгаре. Сейчас их так много, что приходится раздавать. Но все изменится уже через месяц. Осенью вы будете рады любым свежим овощам.

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Подкормите кабачки в августе. Они будут так благодарны, что начнут плодоносить по второму кругу.

Чтобы простимулировать растения, нужно приготовить раствор обычного йода. Все просто. Смешайте 10 л воды с 10 мл аптечного препарата. Перелейте состав в бутылку с распылителем и опрыскайте надземную часть растений.

Кроме этого, кабачкам не повредит полив раствором карбамида. Чтобы получить состав нужной концентрации, необходимо взять 1 ст ложку удобрения на 10 л отстоявшейся воды. Готовое средство вносится прямо под корень. Расход подкормки: 1 литр на растение.

Источник: издание belnovosti.by