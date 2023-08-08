Перешагнет ли доллар планку в 100 рублей? Аналитик назвал точный курс валют на середину августа

В последнее время курс валют снова заставляет тревожиться россиян. Когда евро превысило 100 рублей, а доллар – 90, многие стали переживать, что и дальше рубль продолжит ослабевать. А так как от курса зависят цены на многие услуги и товары, то россияне хотят знать, что же будет с валютой дальше.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко уверен, что курс доллара в ближайшее время едва ли рванет ввысь.