Перешагнет ли доллар планку в 100 рублей? Аналитик назвал точный курс валют на середину августа

В последнее время курс валют снова заставляет тревожиться россиян. Когда евро превысило 100 рублей, а доллар – 90, многие стали переживать, что и дальше рубль продолжит ослабевать. А так как от курса зависят цены на многие услуги и товары, то россияне хотят знать, что же будет с валютой дальше.
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко уверен, что курс доллара в ближайшее время едва ли рванет ввысь.
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По словам специалиста, американская валюта не перевалит за 100 рублей. Он пояснил, что доллар будет балансировать в диапазоне 95–96 рублей, сообщает газета «Известия».
Также Ващенко добавил, что рубль слабеет по понятным причинам. Просто налоговых выплат на этой неделе не планируется, и продажи валюты со стороны экспортеров не смогут оказать поддержки российской валюте. Поэтому переживать пока не стоит.