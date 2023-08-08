Варенье не засахарится даже через год: добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности

В процессе хранения варенье может засахариться. Обычно это происходит из-за нарушения пропорций. Вернее, из-за избытка сахара.

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Чтобы избежать таких неприятностей, можно воспользоваться трюком с лимонной кислотой. Так делают самые хитрые хозяйки.

Все просто. Добавьте небольшое количество кислого порошка за 5 минут до готовности. На 1 килограмм варенья нужно брать 2 грамма лимонки.

Если соблюдать это правило, то готовый продукт будет отлично выглядеть даже через год.

Источник: дзен-канал «Вкусно и полезно»