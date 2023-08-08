Роскачество назвало лучшую марку рыбных консервов — только натуральное сырье: другое покупать не захочется

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На первое место эксперты Роскачества поставили консервы из горбуши торговой марки «5 морей». Эта продукция признана полностью безопасной, в ней нет паразитов и посторонних примесей. В банке достаточно рыбы, которая содержит в себе омега-3, жирные кислоты и кальций. Сами консервы умеренно соленые, имеют приятный вид и вкус.

По материалам vnimanie.pro