Как без сантехника пробить засор: мгновенно выбьет грязь бутылка — пошагово

Если в вашей раковине случился засор, а сантехника позвать вы не можете, при этом под рукой не оказалось ни тросика, ни вантуза, постарайтесь найти большую пластиковую бутылку. Она высосет всю грязь из канализации наружу и прочистит слив.

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Отрежьте верхнюю часть бутылки у горлышка, чтобы отверстие получилось диаметром примерно в 5-6 сантиметров.

Налейте воду в бутылку, аккуратно переверните ее, примкнув отверстие к сливу. И несколькими нажатиями сверху протолкните воду в трубу.

Вода выдавит из канализации все, что мешало нормальному сливу. Труба быстро очистится, можете пользоваться раковиной.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»