Качественный кофе, который сметают с полок, — цена копеечная: ароматный и вкусный, как в кофемашине

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Среди лидеров можно назвать кофе «Эфиопия Гуджи». Его аромат великолепно сбалансирован. Производители товара используют только свежие зерна. Цена за пачку около 689 рублей.

Еще один качественный продукт — кофе Lavazza Super Gusto UTZ. У него густой и насыщенный вкус шоколада. Однако стоимость в разы выше, чем у первого образца, — примерно 4760 рублей.

Среди лучших можно выделить кофе «Madeo Вьетнам Dalat». Это российская марка, которая выдержала конкуренцию благодаря уникальному вкусу с нотками бородинского хлеба. Стоит кофе примерно 2700 рублей за пачку.

По материалам vnimanie.pro