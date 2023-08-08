Качественный кофе, который сметают с полок, — цена копеечная: ароматный и вкусный, как в кофемашине

Эксперты «МаркиКачества» провели независимое исследование и назвали три образца лучших зерновых кофе для турки. Продукция этих марок отличается богатым вкусом и приятным ароматом. Из плюсов также доступная цена.
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Среди лидеров можно назвать кофе «Эфиопия Гуджи». Его аромат великолепно сбалансирован. Производители товара используют только свежие зерна. Цена за пачку около 689 рублей.
Еще один качественный продукт — кофе Lavazza Super Gusto UTZ. У него густой и насыщенный вкус шоколада. Однако стоимость в разы выше, чем у первого образца, — примерно 4760 рублей.
Среди лучших можно выделить кофе «Madeo Вьетнам Dalat». Это российская марка, которая выдержала конкуренцию благодаря уникальному вкусу с нотками бородинского хлеба. Стоит кофе примерно 2700 рублей за пачку.
По материалам vnimanie.pro