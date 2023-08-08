Две лучшие подкормки для огурцов в августе: до самых холодов урожай будет (огородники проверили)

Слабые огурцы, которые в августе стали желтеть и неохотно плодоносят, вполне эффективно можно возродить подкормками. Многие опытные садоводы выделяют среди множества удобрений на этот период навоз (либо куриный помет) и древесную золу.
Важно чередовать органику с минеральным удобрением в виде золы, вносите то одну, то другую подкормку каждую неделю после полива.
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Коровяк или куриный помет вносите в почву в виде слабого раствора. Иногда эти удобрения можно заменять настоем травы.
Древесную золу (1 стакан) разводите в большом ведре с водой, потом вносите этот состав под каждый корень огурца (стакана достаточно).
Рекомендуется в зольный настой добавить немного лимонной кислоты, чтобы он лучше усваивался растением.
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»