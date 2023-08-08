Две лучшие подкормки для огурцов в августе: до самых холодов урожай будет (огородники проверили)

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Коровяк или куриный помет вносите в почву в виде слабого раствора. Иногда эти удобрения можно заменять настоем травы.

Древесную золу (1 стакан) разводите в большом ведре с водой, потом вносите этот состав под каждый корень огурца (стакана достаточно).

Рекомендуется в зольный настой добавить немного лимонной кислоты, чтобы он лучше усваивался растением.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»