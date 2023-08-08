Делимся рецептом томатного соуса «Кубанский»: невероятно вкусный, вся семья уплетает за обе щеки

На кетчуп из магазина больше не смотрим. Каждый год готовим соус «Кубанский». Его обожает вся семья. Попробуйте, вам тоже понравится.

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Вам потребуется: 2,1 кг спелых томатов, 7 ст ложек сахара, 2 звездочки сушеной гвоздики, 2 горошины черного перца, 1 горошина душистого перца, щепотка корицы, 3 зубчика чеснока, 1 луковица, 170 мл уксуса 6% и 1 ст ложка соли.

Снимите кожицу с помидоров. Для этого нужно опустить плоды на минуту в кипяток, а затем поместить их в холодную воду. После этих манипуляций шкурка лопнет, и ее можно будет легко снять.

Нарежьте томаты кубиками, сложите их в кастрюлю и поставьте на огонь. Когда помидоры закипят, добавьте к ним 2 ст.л. сахара, гвоздику, смесь перцев, корицу, измельченный лук и тертый чеснок. Специи перед этим нужно перемолоть.

Тушите соус на среднем огне, периодически помешивая. Когда его объем уменьшится вдвое, добавьте в кастрюлю оставшийся сахар. Через 10 минут введите соль и уксус. Эти ингредиенты следует добавлять небольшими порциями.

На этом все. Разложите готовый соус по банкам, простерилизуйте и закройте крышками.

Источник: Дзен-канал «Вкусно и полезно»