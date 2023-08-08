Огородные растения стали желтеть? В августе нужна эта подкормка обязательно

Если ваше настроение испорчено из-за раннего пожелтения огородных культур, есть повод выдохнуть. Растениям просто нужно дать азот, и вся проблема разрешится. Вас еще ждет впереди роскошный урожай.

Только не игнорируйте сигнал бедствия от овощей, зелени и фруктов в виде желтых листочков.

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В специализированных отделах для садоводов выберите удобную для себя азотную подкормку. Это может быть комплексное удобрение вроде азофоски либо чистый азот.

Можно также сдобрить почву органикой, богатой азотом. Подойдут навоз или перегной.

Также насыщает азотом растения опрыскивание нашатырным спиртом (водный раствор).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»