Колбаса из какого мяса самая качественная — остальное в избытке во вред: сплошные канцерогены

Нутрициолог Дарья Храброва поделилась секретом, как правильно покупать качественную колбасу. Что должно быть в составе продукции на этикетке. Самое главное, как пояснила эксперт, это из какого мяса была произведена колбаса.

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Мясо можно разделить на два типа — белое и красное. Последнее является потенциальным канцерогенным продуктом. Поэтому нутрициологи не советуют без всякой меры употреблять колбасу из говядины, свинины и баранины.

Какое же мясо в колбасах является безопасным? Эта продукция не несет вред. Сюда относятся колбасы из белого мяса — курицы, индейки, утки, гуся и кролика.

При этом эксперт подчеркнула, что не стоит полностью отказываться от красного мяса в составе колбас. Все-таки красное мясо — это источник животного белка. Но здесь нужно помнить о мере, избыток такой колбасной продукции в рационе едва ли пойдет на пользу.

По материалам vnimanie.pro