Топовое средство от слизней: прожорливый вредитель покинет ваш огород навсегда — больше не вернется

В борьбе со слизнями дачники стараются использовать только натуральные средства. Во-первых, они не вредят фруктам и овощам. Во-вторых, стоят гораздо дешевле магазинной химии. И в-третьих, эффективность народных рецептов доказана временем.

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Опытные огородники утверждают, что избавиться от вредителя можно с помощью всем известного черного перца. Все просто. Рассыпьте молотую специю вокруг грядок и забудьте о проблеме. Жгучая приправа не подпустит моллюска к вашим овощам.

Помимо этого, нужно регулярно рыхлить почву, избегать застоя воды и добавлять в землю золу, табачную пыль и горчичный жмых. Если соблюдать эти рекомендации, то слизни больше вас не побеспокоят.

Источник: tut-news.ru