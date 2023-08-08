Теперь готовим котлеты без добавления хлеба: используем другой ингредиент — получается в разы вкуснее

Большинство кулинаров использует для приготовления котлет размоченную в воде или в молоке булку. При этом требуется брать слегка подсохший хлеб, иначе мякиш будет плотным, словно тесто.

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Но есть и другой вариант. Находчивые хозяйки рекомендуют заменить буханку на соленые крекеры. Принцип действия такой же, как в случае с хлебом, но получается намного вкуснее.

Все просто. Разломайте печенья на мелкие кусочки, залейте их жидкостью и подождите несколько минут. Когда масса размокнет, соедините ее с фаршем, добавьте другие ингредиенты из вашего рецепта и приступайте к формированию котлет.

Источник: Дзен-канал «Вкусно и полезно»