Курс доллара сегодня резко подскочил из-за Китая: плохие новости для всех

Курс доллара во вторник утром 8 августа подскочил относительно других основных мировых валют. В особенности — по отношению к иене. Произошло это после публикации новостей об импорте и экспорте в Китае.

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Согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт из страны за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно. Именно эти факторы оказали влияние на стоимость доллара, о чем свидетельствуют данные торгов.

В итоге 8 августа курс доллара к иене вырос на 0,49%, до 143,18 иены с уровня прошлого закрытия в 142,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличился на 0,2%, до 102,26 пункта.

Источник: 1prime.ru