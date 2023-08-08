Взяли 1,5 столовые ложки дрожжей и за 1 раз омолодили огурцы: растут как свежие, собираем ящиками, листья зеленые

В августе огурчики могут дать сбой и прекратить радовать урожаем, на их листочках появится желтизна, рост растений прекратится.

Не стоит отчаиваться и прощаться с мечтой о свеженьких плодах до глубокой осени. Просто подкормите их живительной подкормкой на дрожжах.

От этого удобрения огурцы обновляются и начинают расти будто молоденькие, дают хорошие плоды, листочки зеленеют.

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Берем 1 литр молока с небольшим процентом жирности, 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и 9 литров теплой воды. Все смешиваем и даем раствору настояться.

Далее поливаем огурцы обычной водой для полива и подкармливаем их данным удобрением на дрожжах.

Эффект не заставит себя ждать, подкормку можно будет повторить по мере надобности.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»