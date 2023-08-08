Как осветлить подмышки и убрать запах пота: дешевое средство из аптечки

Избавьтесь от комплекса темных подмышек и запаха пота навсегда. Для этого вам не понадобятся дорогостоящие косметологические процедуры, а только лишь дешевенькое средство из аптечки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Речь идет об аскорбиновой кислоте в ампулах. Нанесите немного вещества на ватный диск и протрите область подмышек. Они осветятся и избавятся от запаха.

1 ампулы хватает на 2 ватных диска. Используйте по мере необходимости в жаркий период.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».