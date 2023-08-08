Люди много лет портят свои вещи в этом режиме стиралки: забудьте про него навсегда

Навсегда забудьте про режим стиральной машинки на 40 градусах. Он не только бесполезен, но и вреден в некотором смысле.

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По сути, нет никакой разницы между режимом в 30 градусов и в 40. Наличие второго – лишь маркетинг. Оба они предназначены для легкого ежедневного полоскания вещей. Например, если вы любите носить чистые вещи или каждый день посещаете спортзал и ваши наряды нуждаются лишь в освежении, а не в очищении и удалении пятен.

Поэтому, если вы думаете, что, ставя на 40 градусов, вы повышаете эффективность стирки, то глубоко ошибаетесь. Если ваши вещи нуждаются в реальной стирке, а не полоскании, то вы их портите. Они застирываются и получают неприятный сероватый оттенок со временем.

Обязательно используйте режимы в 60 и 90 градусов, чтобы хорошо простирывать вещи и убивать вредные микроорганизмы в машинке.

Источник: интернет-газета «Жизнь».