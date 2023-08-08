Раз в месяц натираем терку кружкой: никогда такой острой не была

Если ваша кухонная терка затупилась и больше не желает измельчать продукты по-прежнему, не спешите ее выбрасывать. Терку можно наточить так, что она будет работать как новая.

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Возьмите любую фарфоровую чашку и потрите ее донышком по терке так, будто вы хотите измельчить ее, как какой-нибудь овощ.

Вы удивитесь, но через несколько минут ваша терка будет идеально острой! Повторяйте эту процедуру каждый раз, когда понадобится. Кому -то нужно это делать 1 раз в месяц, а кому-то 1 раз в полгода.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».