Просто взяли банан: реально рабочий метод против муравьев — нет ни одного на участке (испытали многие)

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И тут поможет приманка, от которой муравьи не откажутся. Например, банановая кожура.

Нарежьте ее на кусочки и осыпьте порошком борной кислоты со всех сторон. Оставьте пропитываться на некоторое время, а потом разбросайте по муравейникам и тропам муравьев.

Мураши не только сами наедятся яда, но и принесут его сородичам и своей матке. В таких условиях шансов на выживание у них не останется.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».