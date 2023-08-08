Как быстро очистить чайник от накипи без кипячения кислоты: никакой вони по всей кухне

Многие хозяйки пользуются народными методами с лимонной и уксусной кислотой для очищения чайников от накипи.

Почти все они предполагают кипячение и всегда сопровождаются вонью и едкими испарениями на кухне, что нравится, безусловно не всем.

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Но на самом деле вы с легкостью можете обойтись в этом деле без кипячения и неприятных последствий от него, если возьмете более концентрированную кислоту.

Если в чайник налить уксус не в 9%, а в 70% и просто подождать 2 минуты, то накипь растворится сама собой. И не забудьте прикрыть чайник крышкой, чтобы от него не исходил запах. Далее вылейте уксус и хорошенько промойте.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».