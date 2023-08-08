Объявлен курс доллара на конец 2023 года: что делать и куда бежать - честные цифры

Российский рубль стремительно летит вниз и это еще не предел. Экономические аналитики уверены, что так будет происходить до конца 2023 года, так как у российской экономики образовались дыры в бюджете.

«На нашу валюту негативно влияет уход иностранных компаний и их вывод валюты. Поэтому любые попытки ЦБ повысит ставку пока не увенчаются успехом. До декабря доллар будет только расти - ожидаем до 100 рублей», - заявила экономист Екатерина Константинова.

В начале 2024 года, по мнению эксперта, ситуация вряд ли изменится кардинально. Поэтому никуда бежать не надо, ничего менять тоже.

«Если вы живете в России, то лучше так и пользоваться рублями - за что купил, за то и продал, как говорится», - добавила Константинова.

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