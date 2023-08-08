Развод: самые бесполезные режимы стиральной машины - свет сожгут и не отстирают

Фото: freepik.com

Приводим список.

Сейчас продается много стиральных машин, которые различаются между собой режимами стирки. Но не все они эффективны. Есть те, которые только сжигают свет, а вещи так и остаются грязными.

Специалисты уверены, что самыми бесполезными считаются следующие режимы:

  • «Легкая глажка»;
  • «Ручная стирка»;
  • «Черные вещи»;
  • «Автоматическая сушка».

Все они вообще не приносят никакой пользы, это чистый развод и маркетинг. Пользуйтесь другими режимами, если хотите отстирать вещи.

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