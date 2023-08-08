Развод: самые бесполезные режимы стиральной машины - свет сожгут и не отстирают

Сейчас продается много стиральных машин, которые различаются между собой режимами стирки. Но не все они эффективны. Есть те, которые только сжигают свет, а вещи так и остаются грязными.
Специалисты уверены, что самыми бесполезными считаются следующие режимы:
- «Легкая глажка»;
- «Ручная стирка»;
- «Черные вещи»;
- «Автоматическая сушка».
Все они вообще не приносят никакой пользы, это чистый развод и маркетинг. Пользуйтесь другими режимами, если хотите отстирать вещи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».