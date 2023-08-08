Чем отмыть кухонную раковину, чтобы вонь исчезла: это копеечное средство всегда под рукой

Что только не скапливается в кухонной раковине – и налет, и жир, и остатки еды. Даже при регулярной тщательной уборке со временем из ее слива начинает исходить вонь. Не спешите бежать за дорогой «химией», можно обойтись средством, которое всегда под рукой, - содой.

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Пищевая сода – незаменимый помощник в быту. Одна из ее суперспособностей – абразивная, а также борьба с неприятными запахами. К тому же, гидрокарбонат натрия обладает дезинфицирующими свойствами.

Итак, чтобы почистить раковину и слив содой, приготовьте смесь: 1-2 ст ложки соды, вода и уксус. Смешайте их, чтобы получилась консистенция пасты и нанесите на поверхность раковины на 10 минут. Наличие уксуса усилит действие соды и выведет жировой налет.

По материалам сайта Belnovosti