Как за один раз переродить увядшие огурцы: уже на утро растут бодрые, новые завязи, листья зеленые

Огурцы в августе уже нередко устают, листы у них желтеют и чахнут, плодов дают мало. Однако прощаться с урожаем преждевременно, растения способны плодоносить при хорошем уходе до самой глубокой осени.

Подкормите огурчики живительным удобрением, и они еще порадуют вас урожаем.

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1 литр молока с небольшим процентом жирности и 1,5 столовые ложки сухих дрожжей введите в 9 литров теплой воды. Дайте настояться составу.

Пролейте огурцы водой для полива и подкормите данным дрожжевым раствором.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»