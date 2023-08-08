После 30 лет забудьте об этих продуктах: крадут молодость, красоту, здоровье

После 30 лет человеку в питании следует отказаться от многого, что раньше входило в его рацион без последствий. Как прежде уже не будет, потому что на четвертом десятке в организме происходят серьезные перестройки, изменяется гормональный фон, подчеркивает эксперт по диетическому питанию Артем Верис. Он перечисляет эти продукты: рафинированный сахар, сосиски и колбасы.

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Как можно скорее Верис советует сказать «нет» сахару. Высококалорийный продукт может привести к набору веса и нарушению обмена веществ. Вдобавок сахар ускоряет процесс старения кожи, поскольку повреждает волокна коллагена.

Опасность представляют также продукты с высоким гликемическим индексом, способные вызвать скачки глюкозы и инсулина в крови, что не очень полезно. Поэтому употреблять картофель, белый хлеб, арбузы, чипсы, некоторые соусы следует весьма осторожно после 30 лет.

Так а что же тогда можно? Верис советует: включайте как можно больше в рацион свежих овощей, фруктов, орехов, отдавайте предпочтение запеченной индейке, курице и говядине.

По материалам сайnа Gazeta.ru