Доллар «отменил» обвал: почему не стоит бежать в кассы — ждите сентября

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7 августа именно такой курс был озвучен на Московской бирже. Впрочем, пока спешить в обменники не нужно. Уже вечером рубль отыгрался на торгах и стал стоить 95,28 рубля.

«Если у доллара в августе — начале сентября не получится преодолеть 97 рублей, он может также легко откатиться на 91-92 рубля, а далее его ослабление может продолжиться», — прогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Также эксперты считают, что в сентябре Центробанк может повысить ключевую ставку, что также повлияет на курс доллара и сыграет в пользу рубля.

Источник: 1prime.ru