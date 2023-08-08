Доллар «отменил» обвал: почему не стоит бежать в кассы — ждите сентября

Доллар в последние месяцы постоянно идет на повышение, перманентно ускоряясь в выбранном курсе. Аналитики даже заговорили о том, что в ближайшее время он может достичь 109 рублей. Это при условии, что его цифра перемахнет за 97 рублей.
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7 августа именно такой курс был озвучен на Московской бирже. Впрочем, пока спешить в обменники не нужно. Уже вечером рубль отыгрался на торгах и стал стоить 95,28 рубля.
«Если у доллара в августе — начале сентября не получится преодолеть 97 рублей, он может также легко откатиться на 91-92 рубля, а далее его ослабление может продолжиться», — прогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Также эксперты считают, что в сентябре Центробанк может повысить ключевую ставку, что также повлияет на курс доллара и сыграет в пользу рубля.