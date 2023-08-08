Пик впереди: когда в августе доллар достигнет 100 рублей, раскрыл финансист Попов

Очередной рекорд установил доллар, достигнув 97 рублей впервые с марта 2022 года. На протяжении девяти месяцев отечественная валюта снижается, и остается совсем немного до 100 рублей.
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркивает, что август – традиционно один из самых неблагоприятных месяцев в году для нацвалюты. Только пиковые значения еще впереди, и главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что их рынок увидит до 20 августа — это и будет то самое трехзначное число.
По материалам сайта iz.ru