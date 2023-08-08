Лучший отбеливатель для школьных рубашек и блузок: добавили в барабан стиралки два копеечных средства

Фото: freepik.com

Эти средства — на века.

Впереди школьная пора белых рубашек и блузок. И уже сейчас — самое время подумать, чем вы будете отстирывать вещи любимых детей.

Не надо бежать в магазин в поисках дорогих отбеливателей. Все просто — помогут копеечные средства, которые остались от наших бабушек и дедушек на века.

Заложите белые вещи в стиралку, и добавьте в барабан один стакан перекиси водорода и полстакана столового уксуса. Не забудьте добавить и порошок в его специальный отсек.

Стирайте не менее одного часа при минимальной температуре 60 градусов. Вещи заблестят как бриллианты — проверено.

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