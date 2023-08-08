Лучший отбеливатель для школьных рубашек и блузок: добавили в барабан стиралки два копеечных средства

Впереди школьная пора белых рубашек и блузок. И уже сейчас — самое время подумать, чем вы будете отстирывать вещи любимых детей.

Не надо бежать в магазин в поисках дорогих отбеливателей. Все просто — помогут копеечные средства, которые остались от наших бабушек и дедушек на века.