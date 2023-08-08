Как правильно стирать кроссовки в машинке: никогда не развалятся (трюк со шнурками)

До сих пор многие люди опасаются стирать спортивную обувь в машинке. И зря. Экономьте свое время и силы на более важные дела.
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Впрочем, стирка кроссовок все-таки имеет свои правила. Прежде всего, купив обувь, изучите этикетку, посмотрите, предназначена ли она для стирки в машинке. Например, изделия из кожи стирать точно нельзя, а вот из кожзама часто разрешается.
Далее выбирайте специальный режим для спортивной обуви или деликатный режим. Стирайте в специальном мешке. Бросьте также в барабан большую тряпку или полотенце, чтобы смягчить удары.
Либо подвесьте кроссовки на шнурки внутри барабана, оставив кончики шнурков за дверцей. Так кроссовки вообще не будут биться о стенки. И стирка будет максимально деликатной.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».