Как правильно стирать кроссовки в машинке: никогда не развалятся (трюк со шнурками)

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Впрочем, стирка кроссовок все-таки имеет свои правила. Прежде всего, купив обувь, изучите этикетку, посмотрите, предназначена ли она для стирки в машинке. Например, изделия из кожи стирать точно нельзя, а вот из кожзама часто разрешается.

Далее выбирайте специальный режим для спортивной обуви или деликатный режим. Стирайте в специальном мешке. Бросьте также в барабан большую тряпку или полотенце, чтобы смягчить удары.

Либо подвесьте кроссовки на шнурки внутри барабана, оставив кончики шнурков за дверцей. Так кроссовки вообще не будут биться о стенки. И стирка будет максимально деликатной.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».