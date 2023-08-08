Помидоры неровно зреют на ветке – плохой знак: экстренно спасаем урожай

Если на ветке томаты созревают неравномерно, оставаясь у плодоножки зелеными, то у них дефицит питания. Так происходит, когда не хватает калия и кальция. Сам куст тоже страдает – желтеет верхушка, листья скручиваются.

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Специалисты рекомендуют срочно спасать урожай, меры должны быть экстренные. «Скорая помощь» в таком случае состоит из смеси калиевой и кальциевой селитр: 20 гр первой и 15 гр второй разводят в 10 литрах воды с добавлением гумата калия согласно инструкции на упаковке.

По материалам сайта Izvmor