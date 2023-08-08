Капусту в августе обязательно подкармливают: если хотят сочные, необъятные кочаны

Капуста вымахает крепким, необъятным кочаном, если в августе не лениться и подкормить ее на корню. В ход идут комплексные смеси. Агроном Анастасия Коврижных рекомендует сделать смесь на основе борной кислоты: 10 г порошка растворяем в 2 стаканах горячей воды, выливаем их в полведра воды с внесенными туда 20 г монофосфата калия, магниевой селитры и сульфата калия.

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Подкармливать этой смесью капусту надо на рассвете, строго после того как вы произвели щедрый полив грядок. Питательную жидкость наносим как на растение, так и под корень.

По материалам сайта Belnovosti