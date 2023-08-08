Объявлен честный курс доллара на 4 сентября: котировки побьют максимум, обменники закроют

Курс доллара продолжает расти, преодолевая все новые отметки. По последним данным, «американец» подорожал на Московской бирже до 97 рублей, и, видимо, это еще не предел.

«С 4 сентября мы ожидаем до 100 рублей за доллар. Это будет новый максимум. Однако с середины месяца ситуация изменится, так как ЦБ может изменить ключевую ставку», — заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом эксперт подчеркнула, что обменники могут временно закрыть из-за высоких цен за доллар. Сделают это для того, чтобы спекулянты еще больше не повлияли на курс с негативной стороны.

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