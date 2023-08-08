Спасаем огурцы от желтизны на листьях: плодоносить будут до глубокой осени

Если листва огурцов начинает желтеть на грядке, то скоро об урожае овощей можно будет забыть. В случае появления таких изменений следует принять меры, а не пускать на самотек, считает агроном Анастасия Коврижных.

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Обработать листву можно перекисью водорода. Продается в аптеке, стоит копейки, но помогает эффективно. На 4 стакана чистой воды следует взять 10 мл перекиси и обработать листву.

Профилактировать проблему можно при помощи нашатыря. Дважды за месяц полейте раствором — в ведре воды 4 большие ложки спирта. И проблема не коснется грядок, а урожай собирать можно до глубокой осени.

По материалам сайта Belnovosti